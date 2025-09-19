«Мы — команда»: Лиза Моряк рассказала о съемках в фильмах мужа Сарика Андреасяна

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив

Оказывается, кино для пары — не работа, а часть жизни.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Лиза Моряк рассказала, почему Сарик Андреасян снимает ее в своих фильмах

Жена режиссера Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк, гордится участием в его фильмах. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на акции, приуроченной к выходу фильма режиссера Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане».

Артистка отметила, что ее супруг погружен в индустрию кино всю жизнь, к тому же она его в этом всячески поддерживает.

«Он всю жизнь занимается кино, очень любит свою профессию, живет этим. Мы вместе с ним этим живем. Поддерживаем все фильмы, в которых я принимаю участие у своего мужа», — сказала она.

По словам Лизы, сниматься в лентах Сарика — честь для нее, а совместную работу с мужем в кино она считает командной.

«Для меня это большая честь, гордость. И мы с Сариком — команда, и это наш большой плюс», — заключила знаменитость.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лиза Моряк спровоцировала хейт заявлением об отношениях с мужем.

