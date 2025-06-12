«Дала Сарику»: Лиза Моряк спровоцировала хейт заявлением об отношениях с мужем

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Лизу Моряк осудили за высказывание о муже Сарике Андреасяне и карьере

«Дала Сарику»: Лиза Моряк спровоцировала хейт заявлением об отношениях с мужем

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

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Моральные ценности актрисы пользователи сети поставили под сомнение.

Актриса Лиза Моряк вызвала волну негодования в свой адрес неоднозначным заявлением об отношениях со своим мужем, режиссером Сариком Андреосяном. Знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети ролик со смелым высказыванием. Одни увидели в этом следование трендам в блогерстве, вторые — ироничный ответ хейтерам, а третьи не оценили шутку и начали пристыжать артистку.

«Мама дала мне красоту, папа дал характер. А я дала Сарику теперь живу у Христа за пазухой и играю главные роли!» — заявила Моряк в видео.

Пользователи сети под данной публикацией раскритиковали и внешность, и актерские способности, и чувство юмора, и моральные ценности звезды.

«Конечно, в нормальные фильмы просто не берут»;

«Дожили, „даем“ и гордимся!»;

«Жаль, что таланта никто ей не дал», — написали подписчики.

Однако в ленте актрисы есть не только провокационные посты, но и романтические. Например, несколько дней назад она призналась, что является настоящей и осознанной любовью своего мужа.

Андреасян и Моряк поженились в 2022 году. Сейчас пара воспитывает двух дочерей: двухлетнюю Элизабет и Шарлиз, которой недавно исполнился месяц.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у Сарика Андреасяна и Лизы Моряк прошли партнерские роды.

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