Трамп примет Эрдогана в Белом доме 25 сентября

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 16 0

США ожидает положительного исхода переговоров с Турцией, однако детали встречи пока не уточняются.

Когда состоится встреча Трампа и Эрдогана

Фото: SEM VAN DER WAL/EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении встречи в Белом доме с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в следующий четверг, 25 сентября 2025 года.

«Я рад приветствовать 25 сентября в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — написал Трамп в личном блоге в социальной сети Truth Social.

Американский лидер также отметил, что обе стороны работают над множеством совместных торговых и военных сделок. Речь идет о масштабной закупке самолетов Boeing, крупной сделке по истребителям F-16, а также о планируемом возобновлении переговоров по F-35.

По словам Дональда Трампа, США ожидает положительного исхода переговоров. Детали предстоящей встречи пока не уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили ряд актуальных вопросов, а также урегулирование конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:38
Мать пропавшей в Таиланде россиянки забрала свою четырехлетнюю внучку
0:19
Трамп примет Эрдогана в Белом доме 25 сентября
0:00
США попросили конгресс одобрить продажу оружия Израилю на $6 млрд
23:48
В Латвии намерены запретить детям участвовать в ЛГБТ* мероприятиях
23:32
Воспитательница в Нижнекамске избила ребенка на прогулке
23:16
Экс-советник Трампа по нацбезопасности Уолтц утвержден постпредом США в ООН

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025