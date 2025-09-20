Трамп высказался по поводу якобы российских истребителей в Эстонии

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 28 0

В Минобороны РФ заявили, что все полеты российской военной авиации выполняются в соответствии со всеми правилами.

Что сказал Трамп по поводу российских истребителей в Эстонии

Фото: www.globallookpress.com/Pool/i-Images

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал инцидент с якобы вторжением российскими истребителями МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии.

По словам американского лидера, в скором времени его проинформируют относительно сложившейся ситуации. Однако подобные события вызывают у него обеспокоенность.

«Мне это не нравится. Я не люблю, когда такое происходит. Могут быть большие проблемы. Но я дам вам знать позже. Меня проинформируют примерно через час», — заявил Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Ранее эстонские власти заявили, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство страны. Отмечается, что они летали в районе острова Вайндло 12 минут. В связи с этим правительство Эстонии решило активировать статью 4 НАТО, предусматривающую консультации стран альянса.

В Министерстве обороны России ответили, все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

