В результате атаки ЦАХАЛ по сектору Газа погибли два ребенка

Телеканал Al Masirah в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа погибли два ребенка, к тому же еще несколько пострадали.

«Двое детей погибли и несколько других получили ранения, когда израильские военные самолеты бомбили школу Аль-Мутасим <…> в городе Газа», — уточняется в сообщении.

Публикация была снабжена фотографией, на которой запечатлен погибший ребенок.

Операцию, получившую название «Колесницы Гидеона — 2», по захвату города Газа ЦАХАЛ начал 16 сентября. Действия Израиля поддержала администрация президента США Дональда Трампа, однако в Вашингтоне отметили, что надеются на «быструю реализацию» операции. В свою очередь Тель-Авив планирует выполнить поставленные цели к концу 2025 года.

Несмотря на поддержку со стороны США, в ООН признали действия Израиля в секторе Газа геноцидом.

В то же время Тель-Авив, наоборот, сообщил, что начал крупномасштабную наземную операцию сейчас, так как удалось эвакуировать из зоны боевых действий более 300 тысяч палестинцев.

Новый виток в палестино-израильском конфликте пришелся на 2023 год, когда территория Израиля подверглась ракетным ударам из сектора Газа. К тому же в южные районы страны проникли боевики ХАМАС и взяли в заложники более 250 человек. В ответ на это Тель-Авив начал крупномасштабную операцию против анклава.

