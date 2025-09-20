Дима Билан: объединяющая песня поможет запомнить «Интервидение» надолго

Чтобы об «Интервидении» не забыли после финала, нужна объединяющая песня, которую будет напевать каждый участник после конкурса. Об этом рассказал певец Дима Билан 5-tv.ru на пресс-конференции в преддверии «Интевидения-2025».

«Какая-то объединяющая песня должка появиться, которую будут ходить все и напевать просто бесконечно», — говорит певец.

Однако Билан отмечает: найти такую песню, которая объединила бы весь мир, будет довольно непросто.

Так или иначе, раз Россия решила возродить этот конкурс, то при любом раскладе нельзя останавливаться и нужно сделать все, чтобы «Интервидение» процветало.

«Бывают взлеты и падения. Но главное — не останавливаться», — заключил Билан.

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс эстрадной песни. Изначально он проводился с 1960-х по 1980-е годы. Организаторами выступала Международная организация радиовещания и телевидения. Участие в конкурсе принимали артисты из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки и других регионов.

Россию в этом году на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) с песней «Прямо по сердцу».

Конкурс пройдет 20 сентября 2025 на площадке «Live Арена» в Москве. Победителя, которого выберет международное жюри, ждет приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

