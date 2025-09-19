Участник «Интервидения» из Китая рассказал о сотрудничестве с Витасом

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 45 0

Встретится певцам так и не удалось из-за санитарно-эпидемиологических ограничений — они поработали онлайн.

Участники «Интервидения» 2025

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Конкурсант международного музыкального конкурса «Интервиденье» из Китая, певец Ван Си, поделился информацией о сотрудничестве с российским эстрадным певцом Виталием Грачевым, более известным по псевдониму Витас. Об этом музыкант рассказал в интервью ТАСС.

По словам артиста, партнерство с российским исполнителем началось еще пять лет назад, однако из-за санитарных ограничений личная встреча музыкантов не состоялась.

«Наше сотрудничество состоялось в 2020 году. Но из-за ковидных ограничений мы не смогли записать песню вместе, в одно время и в одном месте, поэтому пришлось работать на расстоянии», — уточнил Ван Си.

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс эстрадной песни. Изначально он проводился с 1960-х по 1980-е годы. Организаторами выступала Международная организация радиовещания и телевидения. Участие в конкурсе принимали артисты из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки и других регионов.

Россию в этом году на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) с песней «Прямо по сердцу».

Конкурс пройдет 20 сентября 2025 на площадке «Live Арена» в Москве. Победителя, которого выберет международное жюри, ждет приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что SHAMAN объяснил, почему не слушает свою песню перед «Интервидением».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.17
0.17 98.98
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:53
Убийственная пропаганда: в чем американское СМИ обвинило Россию
19:33
«Я устал бороться»: гендиректор «Химпроминжиниринг» Тюнин найден мертвым
19:32
«Мы — команда»: Лиза Моряк рассказала о съемках в фильмах мужа Сарика Андреасяна
19:15
Путин собрал заседание военно-промышленной комиссии в Перми
19:00
Ученые НАСА нашли доказательства существования жизни на Марсе
18:57
Путин: Россия и дальше будет развивать свои Вооруженные силы

Сейчас читают

«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Михайлово чудо 19 сентября: что можно и нельзя делать в этот день

Интересные материалы

День Архангела Михаила 19 сентября — что нельзя делать
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Как бы выглядели Бодров и Цой сейчас — фото нейросети