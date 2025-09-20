ВС РФ освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области
Об успехах российской армии рассказали в Минобороны РФ.
ВС РФ освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Восток“ <…> освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации ведомства, российские военные ударили высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые разрабатывают оперативно-тактические комплексы «Сапсан»
Кроме того, ВС РФ поразили склад боеприпасов, а также места запуска беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).
За сутки российские средства ПВО сбили 383 беспилотника самолетного типа.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
