ВС РФ освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области

София Головизнина
София Головизнина

Об успехах российской армии рассказали в Минобороны РФ.

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Победы ВС РФ сегодня

ВС РФ освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Восток“ <…> освободили населенный пункт Березовое Днепропетровской области», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации ведомства, российские военные ударили высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые разрабатывают оперативно-тактические комплексы «Сапсан»

Кроме того, ВС РФ поразили склад боеприпасов, а также места запуска беспилотников большой дальности и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За сутки российские средства ПВО сбили 383 беспилотника самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

