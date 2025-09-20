Требуется ДНК: бойфренд беременной 4-м ребенком Карди Би преподнес сюрприз

У бойфренда беременной 4-м ребенком Карди Би появилась дочь от другой женщины

Бойфренд рэп-исполнительницы Карди Би, игрок в американский футбол Стефон Диггс, может быть отцом пятимесячной девочки, рожденной от модели Эйлин Лопера. Об этом пишет журнал People.

Стоило только Карди Би объявить о грядущем пополнении в семействе, как стало известно, что у отца ее будущего малыша может быть дочь от другой женщины. Эйлин Лопера заявила, что в апреле 2025 года она родила от Стефона Диггса ребенка. В суде она потребовала установить единоличную опеку над девочкой, но готова была предоставить Диггсу право на встречи с ней.

Спортсмен в ответ решил самостоятельно запросить генетическую экспертизу, чтобы убедиться в родстве с малышом. Диггс заявил: если ребенок действительно его, то он требует совместной юридической и физической опеки, а также совместной оплаты всех расходов, связанных с беременностью, родами и судами. По информации издания, Лопера дала ребенку фамилию футболиста. Девочку зовут Чарли Харпер Диггс-Лопера.

Недавно рэпераша выпустила новый альбом Am I The Drama?. В связи с этим Диггс решил порадовать звезду: он подарил ей грузовик, короб которого был наполнен розами. Машина буквально перекрыла движение на одной из улиц Нью-Йорка.

Карди Би ждет четвертого ребенка от своего нового парня, футболиста Стеффлона Диггза, выступающего на позиции принимающего в клубе Национальной футбольной лиги «New England Patriots». Ровно год назад Карди Би стала мамой в третий раз. Дочку знаменитость родила от бывшего мужа, рэпера Offset, настоящее имя которого Киари Кендрелл Сифус.

Другие двое детей также рождены от рэпера — шестилетняя дочь Калчер и сын Уэйв. Карди Би и Offset поженились в 2017 году. Брак у пары был сложным, и в 2020 году артистка подавала на развод, но потом передумала. Через год у них родился второй ребенок. Развелись супруги в 2024 году.

