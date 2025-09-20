SНАМАN не победит? Игорь Матвиенко поделился прогнозом «Интервидения»

Матвиенко: SHAMAN войдет в пятерку лучших на конкурсе «Интервидение»

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, войдет в пятерку лучших участников «Интервидения». Таким прогнозом поделился композитор и жюри конкурса Игорь Матвиенко на пресс-конференции в преддверии «Интервидения-2025». Видео поделился корреспондент 5-tv.ru.

Матвиенко подчеркнул, что решение принимает исключительно международное жюри, без чьего-либо давления. По его мнению, у Ярослава Дронова есть очевидные преимущества: редкий диапазон голоса в 2,5 октавы, умение работать как в этнической манере, так и в роковой подаче.

«SHAMAN с этой песней был бы идеален на „Евровидении“. Вообще идеален. В первое место сразу. Здесь (речь про „Интервидение“. — Прим.ред.) не знаю. Здесь пятерка», — заявил продюсер.

Финал «Интервидения-2025» состоится в субботу, 20 сентября, на площадке Live Arena в Подмосковье. В конкурсной программе — артисты из более чем двадцати стран. Россию представит SHAMAN с песней «Прямо по сердцу».

Победитель получит хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что участница «Интервидения» из Катара надеется на дуэт с SHAMAN.

