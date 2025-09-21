«Она сумасшедшая»: отец Яниса Тиммы оскорбил Седокову

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Райтис Тимма недоволен тем, что бывшая невестка публикует откровенные фото.

Фото, видео: Instagram*/raitis_timma; 5-tv.ru

Райтис Тимма опубликовал ролик, в котором публично унизил Седокову

Отец баскетболиста Яниса Тиммы — Райтис Тимма — назвал Анну Седокову сумасшедшей. В своих социальных сетях Райтис Тимма опубликовал ролик, в котором оскорбил бывшую невестку.

«Вы спросите, почему я говорю, что она сумасшедшая? Ну, во-первых, потому что она сама говорила, что не так давно лечилась в больнице с нервным расстройством. Во-вторых, посмотрите на ее соцсети. Разве нормальная тетка в пятом десятилетии такое будет выставлять?» — сказал в своем видео Тимма.

Фото: Instagram*/raitis_timma

К слову, фотографии, которые отец Яниса показывает в своем видео, далеко не свежие, а сделаны в 2022 году.

Тем не менее, подписчики в комментариях разделились на два лагеря: одни говорят, что Седокова измывается над родителями умершего супруга, а другие, наоборот, считают, что Райтис переходит все границы, публично унижая звезду.

Недавно экс-солистка ВИА Гры поделилась с подписчиками снимком с цветами, которые ей подарили в честь премьеры своего нового трека. Этот кадр отец Яниса опубликовал на своем аккаунте с оскорбительной подписью.

Тело бывшего мужа певицы было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Следствие установило, что Янис покончил жизнь самоубийством. После случившегося родственники и подписчики спортсмена начали обвинять Анну Седокову в его смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Седокова высказалась о покойном Тимме.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

