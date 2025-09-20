В Москве началось применение новейших уборочных машин

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 23 0

Это современная уборочная техника с экологичным электродвигателем, хорошо адаптированная к городским условиям.

В Москве началось применение новейших уборочных машин

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

В столице начали применять электрические подметально-уборочные машины российского производства. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Машины выпускает резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — «Завод инновационной спецтехники». С ним заключен офсетный контракт на производство и поставку электрической коммунальной техники.

«Благодаря тесному сотрудничеству завода с коммунальными службами техника хорошо адаптирована к городским условиям. Сейчас на улицах работают 52 такие машины. В дальнейшем планируем увеличение их количества», — отметил мэр Москвы.

Модель отличается компактностью, многофункциональностью и маневренностью. Кроме того, она полноприводная, поэтому ее можно использовать для уборки улиц и парков круглогодично. Летом машина работает как дорожный вакуумный пылесос, а зимой очищает территории с помощью фронтальной щетки и распределяет противогололедные материалы.

Важное преимущество техники — экологичный электродвигатель, который снижает расходы на эксплуатацию, а также низкий уровень шума — на 75 процентов меньше по сравнению с дизельными аналогами. Машины могут работать в ночное время и в тех местах, где особенно важно сохранять тишину.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:49
«Все по закону»: вдова Добрынина рассказала, как поделила наследство
20:45
Финал «Интервидения-2025» открыли Гагарина и Билан
20:31
В Москве началось применение новейших уборочных машин
20:13
Решетников: в Южной Осетии бизнес работает открыто по общим правилам
19:55
«Фу!» — двухлетняя дочь Ольги Орловой удивила подписчиков манерами
19:37
В Приозерске открыли памятник Сергею Бодрову-младшему

Сейчас читают

«Интервидение-2025»: кто и какими композициями выступит в Москве 20 сентября
«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если бы были живы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025