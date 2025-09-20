В Москве началось применение новейших уборочных машин

В столице начали применять электрические подметально-уборочные машины российского производства. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

Машины выпускает резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — «Завод инновационной спецтехники». С ним заключен офсетный контракт на производство и поставку электрической коммунальной техники.

«Благодаря тесному сотрудничеству завода с коммунальными службами техника хорошо адаптирована к городским условиям. Сейчас на улицах работают 52 такие машины. В дальнейшем планируем увеличение их количества», — отметил мэр Москвы.

Модель отличается компактностью, многофункциональностью и маневренностью. Кроме того, она полноприводная, поэтому ее можно использовать для уборки улиц и парков круглогодично. Летом машина работает как дорожный вакуумный пылесос, а зимой очищает территории с помощью фронтальной щетки и распределяет противогололедные материалы.

Важное преимущество техники — экологичный электродвигатель, который снижает расходы на эксплуатацию, а также низкий уровень шума — на 75 процентов меньше по сравнению с дизельными аналогами. Машины могут работать в ночное время и в тех местах, где особенно важно сохранять тишину.