Особый термин: Матвиенко рассказал про отличие «Интервидения» от «Евровидения»

Дарья Корзина
При оценке участников народному артисту РФ важна не только техника исполнения.

Игорь Матвиенко рассказал про отличие «Интервидения» от «Евровидения»

Член жюри от России на музыкальном конкурсе «Интервидение» народный артист РФ Игорь Матвиенко в интервью 5-tv.ru рассказал о ключевом отличии проекта от «Евровидения». По его словам, новый конкурс делает ставку на национальную культуру участников, а не на глобальное объединение музыкой.

Матвиенко предложил термин «разглобализация культуры» и подчеркнул, что «Интервидение» идет противоположным путем по сравнению с западными конкурсами.

«И, кстати, интересно, девиз «Евровидения» — «Музыка объединяет». Я бы перефразировал для нашего конкурса: «Музыка разделяя объединяет», — отметил композитор.

Продюсер отметил, что при оценке участников важна не только техника их исполнения, но и способность артиста продемонстрировать культуру своей страны.

«Это первый опыт спустя какое-то большое количество лет. Но сейчас уже завелся некий тренд, по которому будет этот дом кружить», — отметил Матвиенко, рассказывая об особенностях конкурса.

Ранее Матвиенко рассказал о критериях оценки участников «Интервидения».

