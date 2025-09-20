Особый термин: Матвиенко рассказал про отличие «Интервидения» от «Евровидения»
При оценке участников народному артисту РФ важна не только техника исполнения.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Игорь Матвиенко рассказал про отличие «Интервидения» от «Евровидения»
Член жюри от России на музыкальном конкурсе «Интервидение» народный артист РФ Игорь Матвиенко в интервью 5-tv.ru рассказал о ключевом отличии проекта от «Евровидения». По его словам, новый конкурс делает ставку на национальную культуру участников, а не на глобальное объединение музыкой.
Матвиенко предложил термин «разглобализация культуры» и подчеркнул, что «Интервидение» идет противоположным путем по сравнению с западными конкурсами.
«И, кстати, интересно, девиз «Евровидения» — «Музыка объединяет». Я бы перефразировал для нашего конкурса: «Музыка разделяя объединяет», — отметил композитор.
Продюсер отметил, что при оценке участников важна не только техника их исполнения, но и способность артиста продемонстрировать культуру своей страны.
«Это первый опыт спустя какое-то большое количество лет. Но сейчас уже завелся некий тренд, по которому будет этот дом кружить», — отметил Матвиенко, рассказывая об особенностях конкурса.
Ранее Матвиенко рассказал о критериях оценки участников «Интервидения».
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?