Особый термин: Матвиенко рассказал про отличие «Интервидения» от «Евровидения»

Игорь Матвиенко рассказал про отличие «Интервидения» от «Евровидения»

Член жюри от России на музыкальном конкурсе «Интервидение» народный артист РФ Игорь Матвиенко в интервью 5-tv.ru рассказал о ключевом отличии проекта от «Евровидения». По его словам, новый конкурс делает ставку на национальную культуру участников, а не на глобальное объединение музыкой.

Матвиенко предложил термин «разглобализация культуры» и подчеркнул, что «Интервидение» идет противоположным путем по сравнению с западными конкурсами.

«И, кстати, интересно, девиз «Евровидения» — «Музыка объединяет». Я бы перефразировал для нашего конкурса: «Музыка разделяя объединяет», — отметил композитор.

Продюсер отметил, что при оценке участников важна не только техника их исполнения, но и способность артиста продемонстрировать культуру своей страны.

«Это первый опыт спустя какое-то большое количество лет. Но сейчас уже завелся некий тренд, по которому будет этот дом кружить», — отметил Матвиенко, рассказывая об особенностях конкурса.

