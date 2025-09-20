В Раменском подростки устроили драку со стрельбой из сигнального пистолета

Лилия Килячкова
Сотрудникам полиции удалось задержать только одного участника инцидента.

В Раменском подрались подростки — подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В подмосковном Раменском произошла драка между несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Между группой молодых людей произошел конфликт, переросший в драку, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонентов из сигнального пистолета», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что участники конфликта скрылись с места происшествия. За медицинской помощью тоже никто не обращался.

Следствие установило личность одного из участников драки: им оказался 15-летний житель Москвы. Подростка доставили в местный отдел полиции. 

«Собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — подчеркнули в сообщении.

