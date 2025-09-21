В Дагестане восстановили подачу электроэнергии 75% местных жителей

В Дагестане восстановили электроснабжение 75% потребителей

Энергетики Дагестана восстановили подачу электроэнергии более 75% потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

«Ремонтные работы завершены в Кизлярском, Каякентском, Буйнакском, Карабудахкентском, Сергокалинском, Дахадаевском, Кумторкалинском, Ахтынском, Магарамкентском, Ботлихском, Левашинском, Лакском районах республики, а также в городах Буйнакск, Каспийск и Избербаш», — уточнили в сообщении.

Уточняется, что аварии произошли из-за плохих погодных условий в регионе. В устранении последствий непогоды задействованы 50 бригад специалистов МЧС и 50 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Германии десятки тысяч жителей остались без света.

В ночь на 9 сентября в одном из районов Берлина, Йозаннистале, произошел масштабный блэкаут, оставивший без электричества около 50 тысяч домов. По данным полиции, причиной стал поджог двух опор высоковольтной линии электропередачи, что привело к нарушению электроснабжения значительной части немецкой столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.