В Дагестане восстановили подачу электроэнергии 75% местных жителей

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 27 0

Аварии произошли из-за плохих погодных условий в регионе.

Блэк

Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Дагестане восстановили электроснабжение 75% потребителей

Энергетики Дагестана восстановили подачу электроэнергии более 75% потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

«Ремонтные работы завершены в Кизлярском, Каякентском, Буйнакском, Карабудахкентском, Сергокалинском, Дахадаевском, Кумторкалинском, Ахтынском, Магарамкентском, Ботлихском, Левашинском, Лакском районах республики, а также в городах Буйнакск, Каспийск и Избербаш», — уточнили в сообщении.

Уточняется, что аварии произошли из-за плохих погодных условий в регионе. В устранении последствий непогоды задействованы 50 бригад специалистов МЧС и 50 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Германии десятки тысяч жителей остались без света.

В ночь на 9 сентября в одном из районов Берлина, Йозаннистале, произошел масштабный блэкаут, оставивший без электричества около 50 тысяч домов. По данным полиции, причиной стал поджог двух опор высоковольтной линии электропередачи, что привело к нарушению электроснабжения значительной части немецкой столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:30
«Выразили разочарование»: в Европе устали от изменчивого отношения Трампа к РФ
1:18
«Здесь никого не обмануть»: Билан рассказал о значении музыкальных конкурсов
1:07
В Нидерландах протесты правых активистов переросли в стычки с полицией
1:02
«Вне политики»: Рудковская об участии России в международных музыкальных конкурсах
1:01
Умер кинооператор Юрий Шайгарданов
0:25
Вьетнам победил в конкурсе «Интервидение-2025»

Сейчас читают

«Чтобы отметить победу»: SHAMAN подарил книгу с сюрпризом конкурсантам «Интервидения-2025»
Особый термин: Матвиенко рассказал про отличие «Интервидения» от «Евровидения»
«Интервидение-2025»: кто и какими композициями выступит в Москве 20 сентября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025