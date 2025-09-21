«Главное — с душой»: Леон Кемстач об интересе молодежи к конкурсу «Интервидение»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 83 0

Актер ценит мероприятие за душевность.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Актер Леон Кемстач отметил эмоциональность «Интервидения»

Международный песенный конкурс «Интервидение» представляет особый интерес для молодых людей из-за одной особенности, которая отличает его от других подобных мероприятий. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал актер Леон Кемстач.

По его словам, несмотря на то, что на таком шоу он присутствовал в качестве гостя впервые, получилось прочувствовать всю напряженность, а главное невероятную эмоциональность момента.

«В первый раз на таком масштабном мероприятии. Все очень эмоциональные здесь, мне очень нравится», — отметил актер.

Отвечая на вопрос журналиста о том, нравится ли ему, как представителю молодежи, конкурс, Кемстач заметил, что он ценит мероприятие, поскольку в нем есть душевность.

«Главное, чтобы с душой...» — подчеркнул артист.

Кемстач пояснил, что до начала конкурса не был знаком с творчеством всех исполнителей-участников, кроме представителя от России, заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.

«Из всех участников я слушал только нашего SHAMAN», — отметил артист.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вьетнам победил в конкурсе «Интервидение-2025».

