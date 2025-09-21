Пашиняна переизбрали на пост главы партии «Гражданский договор»

Никол Пашинян переизбран на пост главы партии «Гражданский договор»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переизбран на пост председателя совета партии «Гражданский договор», пишет «Арменпресс».

Предварительные электронные подсчеты показали, что он набрал 758 голосов. Выборы проходили в рамках седьмого съезда «Гражданского договора». Через сутки результаты голосования будут признаны окончательными, если их не попытаются обжаловать.

В августе президент РФ Владимир Путин встретился с Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Премьер Армении заявил, что крайне рад складывающемуся между странами диалогу, назвав РФ и республику братскими государствами.

Он подчеркнул, что взаимоотношения с Россией, построенные на взаимном доверии, являются ключевым фактором в решении множества возникающих вопросов. По мнению Пашиняна, изменение характера отношений между РФ и Арменией приводит к положительным результатам

Президент Армении Ваагн Хачатурян в беседе заявил, что в Ереване стремятся к партнерским отношениям с российской стороной и хотят, чтобы Москва учитывала самостоятельные решения Армении.

