Пашиняна переизбрали на пост главы партии «Гражданский договор»

Премьер-министр Армении набрал 758 голосов.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Никол Пашинян переизбран на пост главы партии «Гражданский договор»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян переизбран на пост председателя совета партии «Гражданский договор», пишет «Арменпресс».
Предварительные электронные подсчеты показали, что он набрал 758 голосов. Выборы проходили в рамках седьмого съезда «Гражданского договора». Через сутки результаты голосования будут признаны окончательными, если их не попытаются обжаловать.
В августе президент РФ Владимир Путин встретился с Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Премьер Армении заявил, что крайне рад складывающемуся между странами диалогу, назвав РФ и республику братскими государствами.
Он подчеркнул, что взаимоотношения с Россией, построенные на взаимном доверии, являются ключевым фактором в решении множества возникающих вопросов. По мнению Пашиняна, изменение характера отношений между РФ и Арменией приводит к положительным результатам
Президент Армении Ваагн Хачатурян в беседе заявил, что в Ереване стремятся к партнерским отношениям с российской стороной и хотят, чтобы Москва учитывала самостоятельные решения Армении.
