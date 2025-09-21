Пашиняна переизбрали на пост главы партии «Гражданский договор»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 17 0

Премьер-министр Армении набрал 758 голосов.

Никол Пашинян переизбран на пост главы правящей партии

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Никол Пашинян переизбран на пост главы партии «Гражданский договор»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переизбран на пост председателя совета партии «Гражданский договор», пишет «Арменпресс».

Предварительные электронные подсчеты показали, что он набрал 758 голосов. Выборы проходили в рамках седьмого съезда «Гражданского договора». Через сутки результаты голосования будут признаны окончательными, если их не попытаются обжаловать.

В августе президент РФ Владимир Путин встретился с Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Премьер Армении заявил, что крайне рад складывающемуся между странами диалогу, назвав РФ и республику братскими государствами.

Он подчеркнул, что взаимоотношения с Россией, построенные на взаимном доверии, являются ключевым фактором в решении множества возникающих вопросов. По мнению Пашиняна, изменение характера отношений между РФ и Арменией приводит к положительным результатам

Президент Армении Ваагн Хачатурян в беседе заявил, что в Ереване стремятся к партнерским отношениям с российской стороной и хотят, чтобы Москва учитывала самостоятельные решения Армении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:45
Пашиняна переизбрали на пост главы партии «Гражданский договор»
8:33
Российские силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА за ночь
8:20
Politico: на заседании ООН Макрон планирует признать Палестину государством
8:02
«Если бы SHAMAN не отказался»: Дык Фук о шансах на победу в «Интервидении-2025»
7:46
Артиллерия решает: ВС РФ крушат оборону ВСУ на стыке ДНР и ЛНР
7:28
Музыка, объединяющая мир: как прошел конкурс «Интервидение-2025»

Сейчас читают

«Вплетения национального колорита»: Пелагея высказалась об «Интервидении»
Вьетнам победил в конкурсе «Интервидение-2025»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025