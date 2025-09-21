Овечкин пропустит первый предсезонный матч «Вашингтона»

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Форвард восстанавливается после повреждения нижней части тела и тренируется с перерывами.

Какая травма у Овечкина

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не включен в заявку команды на первый предсезонный матч Национальной хоккейной лиги против «Бостон Брюинз». Об этом 21 сентября сообщается на странице клуба в социальной сети X.

Игра пройдет в Бостоне в ночь на 22 сентября по московскому времени. Ранее, в четверг, российский форвард покинул тренировку из-за травмы нижней части тела.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подчеркнул, что повреждение носит несерьезный характер. По его словам, восстановление займет несколько дней, а уход игрока с тренировки был мерой предосторожности. При этом в пятницу и субботу нападающий также не тренировался вместе с командой.

На минувшей неделе, 17 сентября, Jвечкин отпраздновал свое 40-летие. Новый сезон НХЛ стартует 7 октября и станет для хоккеиста 21-м в карьере, а также последним в рамках действующего контракта с «Вашингтоном».

В прошлом сезоне нападающий сумел побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот результат стал историческим достижением не только для самого игрока, но и для мирового хоккея.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин получил уникальный iРhоnе в честь рекорда по голам в НХЛ.

