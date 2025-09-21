Режиссера Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 26 0

Он погиб в Болгарии полтора месяца назад. Проститься с Бутусовым пришли его ученики и близкие друзья.

Где похоронили режиссера Юрия Бутусова?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Режиссера Юрия Бутусова, который утонул в Болгарии в прошлом месяце, похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.

Деятеля искусства предали земле сегодня, 21 августа, спустя полтора месяца после трагедии. Бутусов не справился с бушующей волной и утонул. Он погиб на глазах самых близких: жены и двух маленьких детей.

Несколько недель назад тело режиссера кремировали, после чего его прах доставили в Россию. Затем 23 августа в Театре Пушкина состоялось прощание с Юрием Бутусовым. Предать земле его решили лишь неделю спустя. Траурная церемония прошла на Кунцевском кладбище в Москве.

Марина, жена Бутусова, пояснила, что ее супруг хотел упокоиться в Санкт-Петербурге. Однако у нее не было достойной возможности похоронить его там.

Проводить звезду театра в последний путь пришли его ученики и близкие друзья. На московское кладбище приехали около 60 человек. Среди них — Константин Райкин, Виктор Добронравов и многие другие. Об этом писало издание StarHit.ru.

Марина, одетая в черные брюки и рубашку, установила урну с прахом возле портрета супруга, чтобы проститься с ним смогли все желающие. Место упокоения Юрия украшают огромные букеты цветов и свечи.

Юрий Бутусов ушел из жизни 9 августа 2025 года. Ему было 63 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер кинооператор Юрий Шайгарданов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
Точка завершения: чем обернется солнечное затмение 21 сентября 2025

Последние новости

15:15
Собянин: Москва укрепляет статус одной из самых спортивных столиц мир
15:00
«Главное — музыкант»: арт-директор Cirque du Soleil об использовании ИИ в шоу
14:45
Режиссера Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
14:29
Песков назвал Великобританию лидером лагеря сторонников конфликта на Украине
14:14
Додон: ЕС создает в Молдавии плацдарм против России
14:05
«В последнюю секунду»: Путин рассказал, как увернулся от падающего мотоцикла

Сейчас читают

«Мы не были готовы к такому повороту»: участник «Интервидения» о поступке SHAMAN
«Великая, вежливая, добродушная»: китайский певец Ван Си о России и «Интервидении»
«Вплетения национального колорита»: Пелагея высказалась об «Интервидении»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025