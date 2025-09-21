«Это наша?» — жених Иды Галич не признал их дочь

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Телезвезда призналась, что уже привыкла к подобным причудам избранника.

Жених Галич не узнал их дочь

Фото: © РИА Новости/ Алексей Никольский

Жених Иды Галич не узнал по фото их дочь

Жених блогера и телеведущей Иды Галич не признал их совместную дочь. Звезда поделилась скриншотом переписки в своем Telegram-канале.

Галич отправила своему избраннику Олегу Ледвичу фотографию их ребенка. В ответ на это бизнесмен поинтересовался: точно ли это их малышка?

«У мужчин проблемы не только с периферийным зрением… Нет, ну к тому, что он в холодильнике кетчуп найти не может, который чуть правее стоит, я привыкла. Сильно хихикаю», — призналась телезвезда.

Фото: Telegram/IdaGalich/GALICH_onok

В комментариях началась борьба за самый смешной комментарий. Поклонники Галич начали делиться похожими историями про своих мужей.

«Мне вчера мой муж позвонил и спросил мои ФИО», — написала одна из подписчиц.

В начале 2025 года Ида Галич объявила о помолвке с Ледвичем, а уже в конце января 2025 года сообщила, что беременна. 28 июля у пары родилась дочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ида Галич поделилась с подписчиками трогательными фотографиями со своим избранником Олегом Ледвичем.

