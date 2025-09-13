«Влюбилась, как девчонка»: Ида Галич поделилась фото с женихом из личного архива

Блогер Ида Галич призналась в чувствах к отцу своей дочки

Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась с подписчиками трогательными фотографиями со своим избранником Олегом Ледвичем и призналась ему в сильных чувствах. Соответствующие кадры она опубликовала в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram/IdaGalich/GALICH_onok

Любимому мужчине Иды исполнилось 35 лет, и в честь его дня рождения сетевая знаменитость выложила пост с поздравлением.

«Наверное, если бы не ты, я бы, может, и не поверила, что в таком сознательном возрасте можно влюбиться, как девчонка», — обратилась блогер к возлюбленному в описании к посту.

Помимо этого, она призналась, что ей с женихом «нравится делать все», в том числе рожать детей.

В январе текущего года Галич сообщила, что они с Ледвичем ждут ребенка. У пары 28 июля родилась девочка. От первого брака с предпринимателем Аланом Басиевым у Иды уже есть сын Леон. У Олега также от предыдущих отношений подрастает дочь.

Ида и Олег еще не заключили официальный брак, однако Ледвич уже сделал любимой предложение.

