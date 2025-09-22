Собянин: семь станций Бирюлевской линии метро находятся в стадии проектирования

Уже начато строительство электродепо «Бирюлевское».

Какие станции метро сейчас строят

Собянин: электродепо «Бирюлевское» будет включать 14 зданий и сооружений

В Москве в этом году началось строительство Бирюлевской линии метро, протяженность которой составит 22,2 километра и будет включать десять станций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Эти новые станции, по словам Собянина, обеспечат удобный доступ к метрополитену для жителей восьми районов, где проживает около миллиона человек. Важным аспектом проекта является создание пересадок на Замоскворецкую и Троицкую линии, Большую кольцевую линию (БКЛ) и Московское центральное кольцо (МЦК).

Среди районов, которые получат улучшенное транспортное обслуживание, находятся Бирюлево (Восточное и Западное), а также Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Царицыно, рассказывает Собянин.

На данный момент ведется строительство трех станций: «ЗИЛ», «Остров мечты» и «Кленовый бульвар». Остальные семь станций находятся на стадии проектирования. Кроме того, начато строительство электродепо «Бирюлевское», которое обеспечит обслуживание поездов новой линии и создаст новые рабочие места для горожан.

В рамках масштабного проекта в Москве также продолжается строительство Троицкой и Рублево-Архангельской линий метро, что в итоге приведет к появлению около 30 новых станций.

