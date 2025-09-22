В «Орленке» открылся фестиваль юношеского экранного творчества «Бумеранг»

Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартовал XX Всероссийский фестиваль-форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Об этом 22 сентября сообщили организаторы мероприятия.

В фестивале принимают участие более 200 юных кинематографистов из 98 медиа-студий России и Белоруссии — победители Международного подросткового конкурса «Без срока давности: непокоренные».

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам форума, которое зачитал генеральный директор Музея Победы и соучредитель фестиваля Александр Школьник. В обращении глава государства подчеркнул, что проект помогает одаренным детям реализовать таланты и заводить друзей. Он отметил, что в юбилейный год главной темой станет подвиг народа в годы Великой Отечественной войны.

Торжественная церемония прошла в киноконцертном зале «Амфитеатр». В ней приняли участие режиссер Владимир Грамматиков, директор «Орленка» Александр Джеус, гендиректор фестиваля Наталья Васильева и другие.

Участники поделились впечатлениями от открытия, назвав его «помпезным» и «невероятным». В течение 20 дней ребята будут создавать учебные фильмы о 80-летии Победы, которые пополнят фонд медиа-работ о геноциде советского народа.

За два десятилетия существования «Бумеранг» помог раскрыть таланты более 60 тысяч подростков, многие из которых впоследствии стали профессионалами киноиндустрии.

