Путин: стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Неутешительная динамика — следствие целого ряда факторов.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

В центре обсуждения оказались вопросы миграционной политики. Тема первостепенной важности — российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях. Его срок истекает 5 февраля 2026 года.

В ходе совещания глава государства также предложил обсудить ситуацию в сфере стратегической стабильности.

«Она, к сожалению, продолжает деградировать, что вызвано совокупным воздействием целого ряда факторов, причем негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка», — отметил Путин.

Он добавил, что результатом действий Запада стал подрыв основ для диалога между государствами-обладателями ядерного оружия. Россия, в свою очередь, неоднократно обращала внимание на проблемы в сфере стратегической стабильности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.59
0.42 98.88
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:12
Следим за меню и временем: какие продукты провоцируют бессонницу
16:11
«Не обязан это делать»: отец заморил голодом двухмесячного сына
16:00
«Перед глазами пронеслась вся жизнь»: медики напугали Регину Тодоренко
15:51
В трех судах Москвы объявили пожарную эвакуацию
15:45
Красная угроза: какой силы будет магнитная буря 22 сентября
15:30
Не только финансовые потери: какие поддельные инструменты могут причинить вред

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
Баланс света и тьмы: как провести день осеннего равноденствия в 2025 году
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год