Путин: Россия не заинтересована в гонке вооружений

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Приоритетом остаются дипломатические методы.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Россия не заинтересована в гонке вооружений. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

«Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания. Но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивания гонки вооружений», — сказал он.

Путин также отметил, что приоритетом России всегда были и будут дипломатические методы поддержания международного мира. Основа такого подхода — равноправие и неделимость безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что стратегическая стабильность в мире продолжает деградировать. Эта динамика — следствие целого ряда негативных факторов. Они, по словам президента, провоцируют обострение имеющихся рисков, а также создают новые.

Он также указал, что Россия неоднократно пыталась привлечь внимание мирового сообщества к проблемам в сфере стратегической стабильности.

