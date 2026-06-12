Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 51 0

В послании российский лидер напомнил о подвиге предков.

Поздравление Путина с Днем России

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

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Тема:
День России

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Текст поздравления опубликовали на сайте Московского Патриархата.

В послании российский лидер напомнил о подвиге предков.

Также глава государства отметил, что любовь к Родине и верность патриотическому долгу объединяют народ России. По словам президента, трудовые достижения и воинские подвиги предков, их стойкость и самоотверженность во имя Отчизны должны оставаться вдохновляющим примером для нынешних и будущих поколений.

К тому же Путин пожелал патриарху Кириллу крепкого здоровья и успехов.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, лидер КНДР Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России. В своем обращении он заявил, что Пхеньян продолжит поддерживать политику Москвы.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко не остался в стороне и поздравил Путина и народ России с праздником.

Как передавал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил москвичей с Днем России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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