Эрдоган: мы в активном контакте с администрацией Трампа по украинскому вопросу

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Вашингтон и Анкара прилагают совместные усилия по урегулированию конфликта.

Эрдоган заявил об активных контактах с Трампом

Фото: www.globallookpress.com/Alex Wroblewski

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Эрдоган: мы в активном контакте с администрацией Трампа по украинскому вопросу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об активных контактах с администрацией лидера США Дональда Трампа для решения конфликта на Украине.

В интервью телеканалу TRT Haber 22 сентября Эрдоган подчеркнул, что поддерживает постоянное взаимодействие с американским президентом и его командой по ключевым региональным вопросам, включая ситуацию в Украине и Газе.

Это заявление было сделано во время ужина, организованного турецко-американским национальным руководящим комитетом в Нью-Йорке. Эрдоган проговорил важность совместных усилий для достижения стабильности в этих конфликтных зонах.

На фоне этих событий Трамп рассказал о встрече с Эрдоганом, запланированной на 25 сентября в Белом доме. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и Анкара активно обсуждают различные аспекты сотрудничества, включая торговлю и военные сделки. Трамп также отметил, что его отношения с Эрдоганом всегда были крепкими и продуктивными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, для экс-помощницы Джо Байдена получение российского гражданства — большая честь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:39
Соседи не знали о беременности: американка тайно родила четверых детей и убила их
10:30
Систему маркировки ИИ-контента представят в ближайшие месяцы
10:25
Нашли на козырьке: девочка выпала из окна квартиры на 10-м этаже на западе Москвы
10:15
ВС РФ нанесли удар дронами по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области
10:05
Банк России начал работу над новой банкнотой номиналом 500 рублей
9:58
«Люди помешаны на сексе»: сиамские близнецы рассказали об интимной жизни в браке

Сейчас читают

Союзник союзнику рознь: США и НАТО не уберегут Турцию от «Великого Израиля»
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год