ФСБ задержала отца и сына по делу о диверсиях в Самарской области в 2023 году

ФСБ России задержала в Самарской области двух граждан — отца и сына 1970 и 1992 годов рождения — по подозрению в организации диверсий с 2023 года. Об этом 23 сентября сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России, отца и сына, 1970 и 1992 г. р., причастных к подготовке и совершению в 2023–2025 годах диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, младший из фигурантов установил контакт с украинской террористической организацией летом 2022 года за пределами России. Позднее он привлек к этой деятельности своего отца. Их задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара.

Сотрудники спецслужбы изъяли у задержанных 13,5 кг взрывчатки и детали для сборки самодельных устройств. Во время допроса мужчины признались в подрыве магистрального газопровода в Сызранском районе в июле 2023 года, а также в диверсиях на железнодорожных мостах через реки Чапаевка и Самара в 2024 году.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывных устройств и изготовлении взрывчатых веществ. Сейчас они находятся под стражей, следственные действия продолжаются.

