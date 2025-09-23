ФСБ задержала отца и сына по делу о диверсиях в Самарской области в 2023 году

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

По данным спецслужбы, мужчины причастны к подрывам объектов нефтегазовой и транспортной инфраструктуры.

Фото, видео: © РИА Новости; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ФСБ России задержала в Самарской области двух граждан — отца и сына 1970 и 1992 годов рождения — по подозрению в организации диверсий с 2023 года. Об этом 23 сентября сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России, отца и сына, 1970 и 1992 г. р., причастных к подготовке и совершению в 2023–2025 годах диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, младший из фигурантов установил контакт с украинской террористической организацией летом 2022 года за пределами России. Позднее он привлек к этой деятельности своего отца. Их задержали при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самара.

Сотрудники спецслужбы изъяли у задержанных 13,5 кг взрывчатки и детали для сборки самодельных устройств. Во время допроса мужчины признались в подрыве магистрального газопровода в Сызранском районе в июле 2023 года, а также в диверсиях на железнодорожных мостах через реки Чапаевка и Самара в 2024 году.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывных устройств и изготовлении взрывчатых веществ. Сейчас они находятся под стражей, следственные действия продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
«Самый любимый бывший муж»: Айза поздравила Гуфа с днем рождения
12:18
Подросткам и нетрезвым хозяевам могут запретить гулять с собаками
12:11
«Стала любить еще больше»: Маша Распутина тайно вышла замуж за продюсера
12:05
Инструктор-извращенец заставлял девушек переодеваться в школьную форму
12:03
Полиция остановила кортеж Макрона для проезда автомобиля Трампа
11:58
На Китай надвигается супертайфун

Сейчас читают

Поймать удачу за хвост: как встретить Новый год и чего ждать от Огненной Лошади
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год