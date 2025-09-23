«Всегда сложно»: Илья Гуров об одиночестве современных людей

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 36 0

Знаменитость отметил, что современный ритм жизни в XXI веке сказывается на романтических отношениях.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Илья Гуров: одинокая жизнь по душе многим современным людям

Многих современных людей устраивает одинокая жизнь. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал певец Илья Гуров на премьере романтической комедии «Клевый УLove».

«Очень многих людей это (одинокая жизнь. — Прим. ред.) устраивает. Они не задумываются о завтрашнем дне, о будущем. Они не понимают, что лучше быть с любимым», — отметил исполнитель.

Он добавил, что наши современники зачастую предъявляют к своей потенциальной паре слишком высокие запросы. Но при этом сами не готовы соответствовать той идеальной картинке, которую требуют от других.

Кроме того, у взрослых людей очень интенсивный ритм жизни, который не просто изменить и уделить время отношениям.

«Когда тебе за 30, то ты понимаешь: „Так у меня кот, у меня работа, у меня отпуск, сон восемь часов“. В этот график невозможно вклинить отношения», — объяснил Гуров.

Он подчеркнул, что отношения — это подстраивание друг под друга. Впуская человека в свою жизнь, необходимо, в том числе, переделывать его график под свой, а свой — под его.

Гуров заметил, что строить личную жизнь — это всегда сложно. Для этого нужно взаимопонимание в паре и умение отдавать отчет своим действиям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Илья Гуров рассказал о расставании с девушками.

