Песков: обвинения Польши о нарушении РФ их воздушного пространства необоснованны

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

Российские пилоты опираются на международные нормы.

Песков про обвинения Польши

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обвинения главы польского МИД Радослава Сикорского о якобы нарушении их воздушных границ российскими самолетами необоснованны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Любые обвинения в адрес наших военных в том, что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или аргументацией убедительной», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что при выполнении любых полетов российские самолеты опираются на международные правила и не нарушают их.

А ко всем обвинениям, которые не подкреплены аргументацией, Россия будет относиться «соответствующим образом», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Сикорский 22 сентября на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Польша будет сбивать все российские самолеты, которые якобы нарушают границы ее воздушного пространства. А 10 и 17 сентября ВС Польши сообщили об уничтожении нескольких беспилотников, выпущенных якобы войсками РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что антиукраинские протесты вспыхнули в столице Польши.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.02
0.43 98.96
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
«Мама не в курсе»: дочь Даны Борисовой встречается с продюсером Дмитрия Диброва
15:15
«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы
15:10
В Совете Федераций одобрили кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора РФ
15:00
Виноваты гаджеты: актриса Безряднова о том, почему в мире много одиноких людей
14:55
Источник жизни: йогурт уменьшает риск преждевременной смерти
14:45
Падчерицы и родные дочери: отца Маска обвинили в сексуальном насилии над детьми

Сейчас читают

На Китай надвигается супертайфун
С ребенком на руках: какую удаленную работу искать мамам в декрете
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Как провести день осеннего равноденствия: ритуалы и приметы
☀️ Солнечное затмение 21 сентября 2025 — чем опасно
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год