В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП в Аланье

Несколько человек получили травмы и находятся в тяжелом состоянии в больницах.

В турецкой Аланье утром 23 сентября произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились российские туристы. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

«По информации турецкой стороны, <...> произошло ДТП с участием двух автобусов, в которых, по предварительным данным, находилось более 20 российских туристов», — рассказали в дипведомстве.

По уточненным данным, пострадавших разместили в местных клиниках, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Часть туристов уже вернулись в отели в сопровождении гидов, однако несколько человек остаются в госпитале для дальнейшего лечения, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

«Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь гостям и находятся в контакте со страховой компанией, ситуация на контроле», — отметили в организации.

Известно, что авария произошла около 09:10 утра по местному времени на трассе D400 в районе Конаклы, где автобус столкнулся с маршруткой. Российские дипломаты заявили о готовности оказать содействие туристам, пострадавшим в результате инцидента.

