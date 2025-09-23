«Привела мужика домой»: младшая дочь Бородиной напугала мать

Младшая дочь Ксении Бородиной напугала мать картонным Егором Кридом

Младшая дочь телеведущей и блогера Ксении Бородиной Теона напугала мать картонным мужиком. Об этом сообщила сама телеведущая на своей странице в социальных сетях.

Знаменитость опубликовала видео, на котором ее девятилетняя дочь Теона хвастается новым приобретением — картонной фигуркой певца Егора Крида в полный рост.

«Привела домой мужика, получается», — пошутила Ксения.

На видео девочка пытается обнять бумажного Крида, но у нее не выходит: то фигурка начинает падать, то оказывается слишком широкой и у наследницы телеведущей не хватает рук, чтобы обхватит кумира.

«Вчера поднимаясь по лестнице, обнаружила около спальни младшей вот это (картонного Крида. —Прим. ред.). Сказать, что я испугалась — это ничего не сказать. Думаю, что за мужик стоит», — поделилась впечатлениями теледива.

В итоге выяснилось, что Теона уговорила старшую сестру Марусю заказать бумажного певца на одном популярном маркетплейсе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Бородиной снимется с ней в кино.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.