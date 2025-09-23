Умер создатель легендарного автомобиля «Юна»

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 44 0

Юрий Алгебраистов, советский конструктор-самоучка, скончался на 88-м году жизни.

Умер создатель легендарного автомобиля Юна

Фото: Шогин Александр/Фотохроника ТАСС

Умер создатель легендарного автомобиля «Юна» Юрий Алгебраистов

На 88-м году жизни умер Юрий Иванович Алгебраистов, известный советский конструктор. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Данила Хаинов, сын другого выдающегося конструктора Геннадия Хаинова.

Юрий Алгебраистов начал свою карьеру в 1970-х годах и стал одним из пионеров самодельного машиностроения в стране.

Совместно с художниками Анатолием и Владимиром Щербиниными он создал спорткупе «Юна», построенное на базе ГАЗ-24 «Волга». Этот автомобиль, выехавший на дороги Москвы в 1982 году, неспроста запомнился: его отличали качество сборки и внимание к деталям.

Автомобиль не уступал продукции известных мировых производителей.

Данила Хаинов подчеркнул, что Юрий Иванович всегда поддерживал свой автомобиль в идеальном состоянии и активно участвовал в различных автопробегах и выставках. Он был истинным примером преданности своему делу, вкладывая душу в каждую деталь своего творения.

«Автомобиль будет навсегда прекрасным памятником замечательному человеку и его жизненному пути», — добавил Хаинов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что писательница Татьяна Горичева скончалась в возрасте 77 лет.

