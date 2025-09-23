Сообщников украинских IT-мошенников задержали в Петербурге

В Петербурге задержаны сообщники украинских IT-мошенников. С преступниками сотрудничали двое жителей Пензенской области.

Выполняя задание украинских кураторов, молодые люди получили через курьерскую службу оборудование для подмены зарубежных телефонных номеров на российские. Технику размещали на арендованных квартирах, которые меняли каждую неделю.

У фигурантов изъяты два сим-банка, ноутбук, смартфоны и более 500 сим-карт. Это позволило заблокировать около девяти тысяч звонков от украинских мошенников ежесуточно.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Эвелина Бледанс стала жертвой мошенников.

Инцидент произошел во время аномальной жары в Москве — Бледанс ждала, когда курьер привезет ей вентилятор.

По ее словам, преступники, представившись курьерской службой, выманили у нее конфиденциальные данные, а затем запугивали блокировкой счетов и уголовным преследованием. Мошенники использовали социальную инженерию, убедив ее не связываться с банком для проверки информации. Во время трехчасового разговора злоумышленники успели оформить кредитные заявки на ее имя в нескольких финансовых учреждениях. Актрисе удалось самостоятельно отозвать все кредитные заявки на следующий день, что предотвратило финансовые потери.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.