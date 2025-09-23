Обстановка на территории Луганской Народной республики остается сложной и напряженной. Но, благодаря усилиям российских войск, контролируемой. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава ЛНР в ходе рабочей встрече в Кремле.

Также Леонид Пасечник рассказал о мерах поддержки промышленности и сельского хозяйства в регионе. Президент обратил внимание на снижение финансирования

«Эти прямые субсидии получали наши сельхозпроизводители, и данная мера способствовала увеличению объема производства в два раза, и конечно же, созданию дополнительных рабочих мест. Плановая сумма выделенных средств на сферу сельского хозяйства в 2025–2027 году составит пять миллиардов рублей», — рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам Пасечника, в ЛНР продолжают восстанавливать дома и школы, которые были разрушены во время боевых действий. Кроме того, глава региона доложил о мерах поддержки участников специальной военной операции, их семей, а также о кадровом проекте «Герои Луганщины».

