Пасечник: в ЛНР продолжается восстановление после боевых действий

Эфирная новость 39 0

Обстановка в республике все еще сложная, но контролируемая.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обстановка на территории Луганской Народной республики остается сложной и напряженной. Но, благодаря усилиям российских войск, контролируемой. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава ЛНР в ходе рабочей встрече в Кремле.

Также Леонид Пасечник рассказал о мерах поддержки промышленности и сельского хозяйства в регионе. Президент обратил внимание на снижение финансирования

«Эти прямые субсидии получали наши сельхозпроизводители, и данная мера способствовала увеличению объема производства в два раза, и конечно же, созданию дополнительных рабочих мест. Плановая сумма выделенных средств на сферу сельского хозяйства в 2025–2027 году составит пять миллиардов рублей», — рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам Пасечника, в ЛНР продолжают восстанавливать дома и школы, которые были разрушены во время боевых действий. Кроме того, глава региона доложил о мерах поддержки участников специальной военной операции, их семей, а также о кадровом проекте «Герои Луганщины».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:05
«Ваши страны отправятся в ад»: Трамп о кризисе в Европе
20:02
Зоопарк загорелся в Новосибирске
19:53
Суд лишил родительских прав россиянку, родившую в туалете аэропорта в Турции
19:36
Дело на Волге: у экс-мэра Плеса хотят изъять более миллиарда рублей и недвижимость
19:18
Сообщников украинских IT-мошенников задержали в Петербурге
18:57
Песков: голословные обвинения от Запада уже не принимаются в РФ во внимание

Сейчас читают

«Не будет ООН, ничего не будет»: Дональд Трамп о применении ядерного оружия
Даже на рыбалке: звезды рассказали, где можно встретить любовь всей своей жизни
«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео