Зоопарк загорелся в Новосибирске
Из горящих вольеров спасли двух животных — быка и верблюда.
Фото, видео: Telegram/Прокуратура Новосибирской области/prokuratura_nso, МЧС России; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пожар произошел на территории зоопарка в Новосибирске, сообщили в МЧС РФ.
Как отметили в ведомстве, огонь охватил 180 квадратных метров, распространившись на два вольера. Из горящих построек пожарные успели вовремя спасти быка и верблюда. О погибших животных информации не поступало.
На текущий момент известно, что пожар локализован. Продолжаются мероприятия по ликвидации возгорания. В спасательных работах задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники.
Кроме того, прокуратура по факту произошедшего в зоопарке имени Р. А. Шило организовала проверку.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
53%
Нашли ошибку?