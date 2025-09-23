Зоопарк загорелся в Новосибирске

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

Из горящих вольеров спасли двух животных — быка и верблюда.

Фото, видео: Telegram/Прокуратура Новосибирской области/prokuratura_nso, МЧС России; 5-tv.ru

Пожар произошел на территории зоопарка в Новосибирске, сообщили в МЧС РФ.

Как отметили в ведомстве, огонь охватил 180 квадратных метров, распространившись на два вольера. Из горящих построек пожарные успели вовремя спасти быка и верблюда. О погибших животных информации не поступало.

На текущий момент известно, что пожар локализован. Продолжаются мероприятия по ликвидации возгорания. В спасательных работах задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники.

Кроме того, прокуратура по факту произошедшего в зоопарке имени Р. А. Шило организовала проверку.

