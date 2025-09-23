При пожаре в новосибирском зоопарке погибли 11 животных

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

Спасатели МЧС обнаружили вольер, полностью охваченный огнем.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; МЧС России;5-tv.ru

При пожаре в зоопарке имени Р. А. Шило в Новосибирске погибли 11 животных. Об этом сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале.

По уточненным данным, спасатели совместно с работниками зоопарка спасли более 20 животных. Прибывшие пожарные обнаружили вольер, полностью охваченный огнем, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. Всего, по данным ведомства, огонь распространился на площади 180 квадратных метров.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что открытым огнем горят два строения, в том числе использованные для загона животных», — заявил он.

При пожаре в новосибирском зоопарке погибли 11 животных. Фото:ИЗВЕСТИЯ

Ранее 5-tv.ru писал, что из горящих построек удалось спасти быка и верблюда. В тушении пожара участвовали более 30 специалистов и 10 единиц техники. Возгорание локализовано, продолжаются работы по его ликвидации.

По факту случившегося в зоопарке имени Р. А. Шило прокуратура организовала проверку.

