«Смогут использовать»: Трамп о продолжении поставок американского оружия Украине

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 43 0

США намерены помогать Киеву по новой, но выгодной для себя схеме.

Трамп о поставке оружия Украине

Фото: www.globallookpress.com/Staff Sgt. Marco Gomez

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп заявил о продолжении поставок американского оружия Украине

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон продолжит поставки вооружений странам НАТО, при этом подчеркнув, что союзники вправе распоряжаться ими по своему усмотрению.

«Мы продолжим поставлять оружие странам НАТО, а они могут использовать его так, как сочтут нужным. Всем удачи!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп в этом году уже заявлял, что США намерены продавать вооружение партнерам по альянсу, и в случае их желания — те могут передавать его Украине.

Так, недавно он согласовал первый пакет военной помощи Киеву по новой схеме, за который заплатят страны ЕС. По данным Reuters, речь идет о пяти сотнях миллионов долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:20
Небензя назвал признание Палестины историческим долгом перед ее народом
23:01
Биатлонист Ян Ваня трагически погиб в ДТП в возрасте 19 лет
23:00
«Достигла дна»: звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон скучает по актерской работе
22:48
Визажистка внезапно впала в кому и умерла через два дня после свадьбы
22:42
Мужчина много лет держал в подвале взрослых людей и тратил их деньги
22:33
При пожаре в новосибирском зоопарке погибли 11 животных

Сейчас читают

Трамп заявил, что желает России и Украине «всего наилучшего»
«Не будет ООН, ничего не будет»: Дональд Трамп о применении ядерного оружия
Даже на рыбалке: звезды рассказали, где можно встретить любовь всей своей жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео