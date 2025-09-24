Юрист Лукьянова: отказ от донорства органов лучше заверить у нотариуса

Согласно российскому законодательству в стране действует презумпция согласия на донорство органов. Это значит, что каждый совершеннолетний гражданин по умолчанию считается донором, если при жизни не отказался от этого и не подтвердил решение документально. Соответствующая норма прописана в статье 8 Федерального закона N 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека».

Как запретить трансплантацию своих органов после смерти, журналистам aif.ru рассказала юрист Ирина Лукьянова. Есть два способа это сделать. Первый — составить и нотариально заверить заявление. Оно пишется в свободной форме, главное — чтобы был точно сформулирован отказ. Эксперт советует сделать несколько нотариальных копий — одну для себя, другие для родственников.

Второй способ — внести необходимые данные в Федеральный регистр доноров костного мозга и потенциальных доноров органов Минздрава РФ. Врачи проверяют базу прежде чем приступить к операции, но пока механизм подачи заявления через портал «Госуслуги» или МФЦ находится в стадии разработки. Возможно, в ближайшем будущем эта опция станет доступной, Лукьянова рекомендует следить за обновлениями ресурсов.

В случае, если человек не оформил юридически запрет на донорство, в критической ситуации медики обратятся к ближайшим родственникам и предоставят им право принять соответствующее решение. Первых спросят мужа или жену, затем детей, родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Так что если вы не нашли время на документы, как минимум предупредите семью, что не желаете жертвовать органы. Нужную информацию можно найти в статье 47 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Для несовершеннолетних предусмотрена обратная презумпция — они по умолчанию не считаются донорами. Согласие на трансплантацию могут дать только родители. Кроме того, если личность умершего ребенка неизвестна, он был сиротой или находился под опекой, посмертное донорство запрещено. Опекуны в данном случае не имеют права голоса.

