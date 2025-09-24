Двухлетнего ребенка спасли в Дагестане с помощью дрона

Ребенок пропал накануне, его искали сотни добровольцев.

В Дагестане сотни добровольцев вместе с полицией и спасателями искали пропавшего двухлетнего мальчика. Ребенок незаметно ушел с фермы, вокруг которой густой лес. К операции привлекли кинологов со служебными собаками и дрон с тепловизором. Именно с помощью беспилотника малыша и обнаружили уже глубокой ночью.

Как выяснилось, ребенок спал в овраге почти километре от дома. Он не пострадал и в медпомощи не нуждался, а был сразу передан отцу.

