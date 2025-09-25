Не пробел в воспитании, а генетика: причины и способы коррекции СДВГ у детей

Генетик Колесникова: СДВГ — не пробел в воспитании, а генетика

Проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей нередко принимаются окружающими с раздражением — как недостаток воспитания и показатель слабости родителей. Но это ошибка.

Как рассказала порталу «Доктор Питер» генетик Ирина Колесникова, в основе проблемы лежит генетическая предрасположенность, эта особенность в двух из трех случаев сохраняется и у взрослых. Эксперт объяснила, почему так происходит и как помочь маленькому человеку жить и учиться с таким диагнозом.

СДВГ выявляют примерно у 5-15% детей. Они часто отвлекаются, «зависают», не могут планировать и удерживать нить разговора, забывчивы, рассеяны, импульсивны и несдержанны, неспособны усидеть на месте. Кроме того, нередко такие ребята страдают от тиков и невротических реакций. Наследуемость синдрома может составлять порядка 74%.

«Риски СДВГ могут быть связаны с вариантами генов, которые отвечают за системы дофаминовой и норадреналиновой передачи сигнала в мозге. Но не только. Недавнее исследование показало, что развитие СДВГ может быть связано с вариациями аж в 76 генах! Например, гена SORCS3, варианты которого считают одним из факторов, связанных с риском развития болезни Альцгеймера. К слову, СДВГ имеет ряд общих генов с другими изменениями нервной деятельности и регуляцией настроения», — отметила Колесникова.

Примерно 22% вариантов риска СДВГ связаны с повышением способности получать и усваивать знания, а 78% — со снижением. Генетически обусловлена и дислексия, из-за которой детям труднее всего учиться писать и читать. Наследуемость составляет 40-80%. С нарушением связаны как минимум 27 генов, которые могут сформировать также амбидекстрию — когда человек одинаково хорошо владеет и правой, и левой руками.

По словам специалиста, генетически обусловлены также умственная отсталость, расстройства аутического спектра, а в некоторых случаях даже развитие депрессии, тревожности, агрессивности. Так что не всегда дело в воспитании, окружении и прочих внешних факторах.

Можно ли исправить поведение ребенка с СДВГ?

Ранняя диагностика — залог успешной адаптации к данной особенности. С первых лет жизни человеку с СДВГ нужны специальные условия психологической адаптации, воспитания и обучения. Это не приговор и не препятствие на пути к успеху. Если выстроить жизнь малыша с синдромом правильно, ему будет проще контролировать себя в будущем.

Невролог Лусине Хачатрян призвала родителей не искать виноватых, потому что их нет, не ругать ребенка за «дурной характер» и не требовать невозможного. А просто приступать к терапии.

Помимо персональных рекомендаций профессионалов существуют общие — в их выполнении нуждается каждый человек с СДВГ. Это четкий режим дня, предсказуемость графика сна, еды, игр и учебы, помогающие структурировать жизнь.

Кроме того, важен рацион ребенка. В нем должно быть больше полезных веществ, таких как омега-3, магний, цинк и железо. И поменьше сахара и обработанных продуктов! Они усиливают симптомы гиперактивности.

Чтобы чадо не наворачивало круги по квартире и не разносило ее, найдите выход его энергии. Спортивная секция — идеальный вариант. Подойдет что угодно — плавание, бег, игры, боевые искусства — лишь бы дитя уставало, училось дисциплине и самоконтролю и имело возможность выплеснуть эмоции.

Не заставляйте ребенка прыгнуть выше головы. У него не меньше трудностей, чем у вас — с коррекцией. А то и больше. Поощряйте не только победы, но и усилия, хвалите за каждую выполненную задачу. Если направить синдром в верное русло, со временем человек сможет управлять своей энергией, не теряя в качестве жизни.

