Собянин принял решение о комплексном развитии территории в семи районах Москвы

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 12 0

Инициатива позволит создать новые жилые комплексы и рабочие места.

План по комплексному развитию территорий в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии территорий нежилой застройки в семи районах столицы: Черемушки, Коньково, Ясенево, Марфино, Отрадное, Преображенское и Коммунарка.

На трех участках в Черемушках, Коньково и Ясеневе планируется строительство современных жилых комплексов в рамках программы реновации общей площадью более 140 тысяч квадратных метров.

Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающих территорий и организация улично-дорожной сети, что значительно улучшит инфраструктуру районов. Реализация данных проектов создаст более 230 рабочих мест.

В настоящее время правительство Москвы одобрило и активно реализует 138 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 1,5 тысячи гектаров. Также планируется возвести примерно 30 миллионов квадратных метров недвижимости, что приведет к созданию около 348 тысяч новых рабочих мест.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Минфин РФ планирует поднять НДС до 22% с 2026 года.

Собянин принял решение о комплексном развитии территории в семи районах Москвы
