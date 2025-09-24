В Таиланде королева красоты лишилась титула из-за съемок в порно

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 37 0

Инцидент стал вторым подобным случаем.

В Таиланде королева красоты лишилась титула из-за порно

Фото: www.globallookpress.com/Uli Deck

В Таиланде королева красоты лишилась титула из-за откровенных видео

Победительница конкурса «Мисс Гранд Прачуапкхирикхан» в Таиланде лишилась титула спустя сутки после победы из-за компрометирующих материалов из прошлого. Об этом сообщило издание Mothership.

Суфани Нойнонтонг, 27 лет, была дисквалифицирована после распространения в социальных сетях видео с ее аккаунта на платформе OnlyFans.

«Мне пришлось участвовать в съемках эротического контента, чтобы заработать на лечение прикованной к постели матери», — объяснила Нойнонтонг в эмоциональном видеообращении.

Она добавила, что давно оставила эту деятельность и рассматривала модельную карьеру как шанс начать жизнь заново. Девушка также заявила о намерении подать в суд на сайты, распространяющие ее старые записи.

В 2026 году Суфани Нойнонтонг должна была соревноваться с победительницами из 76 других провинций Таиланда.

Инцидент стал вторым подобным случаем. В апреле 2024 малайзийскую королеву красоты лишили титула из-за фривольных танцев с полуголыми танцорами во время отдыха в Таиланде.

