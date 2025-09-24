Нашли мертвым в туалете: адвокат Авакяна о последнем разговоре с подзащитным

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 39 0

Экс-чиновник Росимущества обвинялся в уклонении от уплаты таможенных платежей.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Адвокат Тарасенко: Авакян не сбегал из здания суда

Экс-чиновник Росимущества Борис Авакян, которого нашли мертвым в консульстве Армении, не сбегал из зала суда. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат Авакяна Константин Тарасенко.

«Когда его привезли, ему объявили на суде, что он не является военнослужащим. Контракт с ним был расторгнут, а значит, военная полиция не имела законных оснований его конвоировать», — уточнил юрист.

По словам представителя Авакяна, сообщения о том, что его подзащитный отпросился у сопровождения покурить, тоже не верны, так как он не страдал от этой вредной привычки.

Тарасенко последний раз связывался с бывшим чиновником Росимущества в три часа ночи. Они обсуждали дальнейшую стратегию защиты по уголовному делу.

Ранее СМИ сообщали, что обвинявшийся в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 4,2 миллиарда рублей Борис Авакян 23 сентября сбежал из зала суда в Санкт-Петербурге и скрылся в консульстве Армении.

На следующий день экс-чиновника Росимущества нашли мертвым в консульстве. Там он заперся в туалете и не открывал дверь. Когда спасатели смогли проникнуть в помещение, Авакян уже был без сознания. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов пошел на соглашение со следствием.

