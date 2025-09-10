Экс-губернатор Курской области Смирнов пошел на соглашение со следствием

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов заключил соглашение со следствием. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Московского городского суда.

Смирнов, его близкие и другие участники судебного процесса по соглашению были взяты под государственную защиту.

Бывший губернатор был задержан за хищение 200 миллионов рублей из 15 миллиардов, которые были выделены из бюджетных средств государства на возведение оборонительных сооружений в Курской области.

Известно, что бюджетные средства были распределены через тендеры. Однако выигравшие их компании оказались фирмами-однодневками. После перевода денег на их счета возникли «обстоятельства», которые заставили расторгнуть соглашения из-за неисполнения контрактов.

Смирнова задержали в середине апреля 2025 года. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Кресло губернатора Курской области обвиняемый занимал с октября 2024 года. Всего через два месяца Смирнов написал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, бывшего врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца.

