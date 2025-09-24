Собирается рожать в латышской деревне? Муцениеце уехала из РФ 

Диана Кулманакова
Актриса готова была перейти границу пешком.

Почему Агата Муцениеце уехала из России

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Агата Муцениеце уехала из РФ накануне родов и гуляет по латышским лесам

Актриса Агата Муцениеце, находящаяся на последних сроках беременности, решилась уехать в Латвию для встречи с родными. Об этом пишет 7Дней.ru.

Звезда, недавно вышедшая замуж за аккордеониста Петра Дрангу и сменившая фамилию, посетила Ригу. В пригороде латышской столицы она собирала грибы и отдыхала от светской жизни.

«Как-то волшебно, что моя малышка под сердцем уже тоже побывала в деревне! Это все сохраняет в нас какое-то внутреннее счастье… И не важно, кем мы стали, важно, что мы все равно любим», — поделилась Муцениеце с подписчиками.

Актриса родом из Латвии. Она подчеркнула важность связи с семьей. Агата отметила, что готова была пешком перейти границу ради встречи с близкими.

При этом роды запланированы в России, где живут ее дети от предыдущего брака с актером Павлом Прилучным — Мия и Тимофей.

Несмотря на публичные поздравления Прилучного с ее недавней свадьбой, юридический конфликт между бывшими супругами сохраняется. Прилучный не отозвал иск о клевете, что может создать серьезные проблемы для актрисы.

