Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе
Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников украинских боевиков, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Ранее 24 сентября в результате удара дронами ВСУ по центру Новороссийска погибли два человека и трое получили ранения.
Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что в результате удара повреждения получили пять жилых домов, включая многоквартирные здания, а также гостиницу. В связи с этим все службы региона переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности граждан.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
