Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

В Анапе объявлена угроза атаки беспилотников украинских боевиков, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ранее 24 сентября в результате удара дронами ВСУ по центру Новороссийска погибли два человека и трое получили ранения.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что в результате удара повреждения получили пять жилых домов, включая многоквартирные здания, а также гостиницу. В связи с этим все службы региона переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности граждан.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Тульской области опрокинулся автобус, есть пострадавшие.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

