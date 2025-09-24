Путин поздравил сотрудников НМИЦ имени Гельмгольца с 125-летием со дня основания

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 19 0

За годы работы центр стал ведущим медучреждением в сфере офтальмологии в России.

Путин поздравил сотрудников НМИЦ имени Гельмгольца

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) глазных болезней имени Гельмгольца Минздрава России с 125-летием со дня основания. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь основателями знаменитой Городской глазной больницы имени Алексеевых — неравнодушными, душевно щедрыми людьми, настоящими подвижниками и энтузиастами. И конечно, огромным вкладом, который внесли многие поколения ваших предшественников в развитие отечественной и мировой медицинской науки и клинической практики», — говорится в сообщении.

Путин отметил, что за годы работы центр значительно укрепил свой потенциал и стал ведущим медучреждением в сфере офтальмологии в стране. Он указал на сплоченный коллектив профессионалов, преданных своему делу.

Глава государства также пожелал сотрудникам НМИЦ имени Гельмгольца успехов в дальнейшей работе, подчеркнув ее благородный и востребованный характер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назначил Александра Гуцана генеральным прокурором России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.35
-0.67 99.04
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:46
Путин поздравил сотрудников НМИЦ имени Гельмгольца с 125-летием со дня основания
14:34
Ведет себя надменно: сестра Кейт Миддлтон навлекла на себя гнев соседей
14:25
Глубина 50 метров: в Таиланде под землю провалилась часть оживленной улицы
14:18
Нашли мертвым в туалете: адвокат Авакяна о последнем разговоре с подзащитным
14:02
Угроза атаки БПЛА объявлена в Анапе
13:53
ВСУ ударили по центру Новороссийска: есть жертвы

Сейчас читают

Танкеры ЕС не отказались от российской нефти: новый потолок цены не стал поводом
«Всегда сложно»: Илья Гуров об одиночестве современных людей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео