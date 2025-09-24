Президентские выборы на Украине возможны в случае прекращении огня. Об этом лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News. На закономерный вопрос о предполагаемых сроках проведения выборов он ответил еще одним перечнем условий, а также напомнил, что согласно законодательству, пока на Украине введено военное положение, перемен не будет.

«Нам нужна безопасность для выборов. Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы. С поддержкой партнеров, конечно. Нам нужна безопасность», — сказал Зеленский.

Аналогично президент высказался и во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Он подчеркнул, что готов к выборам, но для этого необходимо создать соответствующую обстановку и обеспечить безопасность. Трамп, в свою очередь, пошутил, мол, начать войну, чтобы не покидать кресло в Белом доме — это хорошая идея!

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Выборы должны были состояться 31 марта, но отменились в связи с военным положением, введенным 24 февраля 2022-го — в день начала спецоперации по защите Донбасса. Закон запрещает в этих условиях менять конституцию, президента, обновлять состав Рады и органов местного самоуправления.

Кремль не раз указывал на нелегитимность нынешнего руководства Украины: подчеркивалось, что отказ от выборов может негативно повлиять на переговоры по урегулированию вооруженного конфликта.

