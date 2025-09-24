«Сложновато было»: SНАМАN рассказал о своем выступлении на «Интервидении»

SHAMAN назвал сложным свое выступление на «Интервидении»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, прокомментировал свое выступление на международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» в Москве. Об этом сообщает издание aif.ru.

На музыкальном конкурсе певец исполнил песню «Прямо по сердцу». Одной из ключевых составляющих части номера было исполнение хита «в воздухе», такая концепция вызвала у артиста определенные затруднения.

«Сложновато было первый раз петь на тросе в воздухе, когда полетная обвязка стягивает все тело, но и это стало привычным элементом номера. Очень хотелось через шоу и песню показать, что Россия полна любви и у этой любви нет границ. Надеюсь, удалось коснуться сердца каждого, кто смотрел «Интервидение-2025», — уточнил Дронов.

Более того, SHAMAN заявил, что гордится Россией за прошедшее мероприятие. А также отметил, что «Интервидение-2025» выдалось грандиозным и зрелищным.

«Наша страна задала высокую планку в зрелищности шоу, удачном совмещении традиционных инструментов и технологий дополненной реальности, а также искусственного интеллекта. Я очень рад и горд, что у России получилось возродить и провести такого уровня международный музыкальный конкурс», — добавил артист.

Поклонники SHAMAN разделились на два лагеря после сенсационного заявления знаменитости на финале «Интервидения-2025». Когда артист попросил членов жюри не оценивать его выступление, тем самым заведомо не дав победить России на конкурсе. Дронов снял свою кандидатуру, указав, что не могут претендовать на первое место «по законам гостеприимства».

Одни считают, что певец поступил правильно, предоставив возможность другим участникам почувствовать вкус победы, а Россия и так стала победителем, что смогла возродить конкурс.

Тогда как другие фанаты осуждают поступок артиста, аргументируя тем, что все участники находились в равных условиях и желание звезды снять свою кандидатуру с голосования было поспешным.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в «Интервидении-2025» одержал победу участник из Вьетнама.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.